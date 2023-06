Am 3. Juli beginnen die Arbeiten für den vierten Bauabschnitt zur Fahrbahnsanierung der B9 am Rheingönheimer Kreuz in Fahrtrichtung Speyer. Im Zuge des Umbaus der Verkehrssicherungselemente kann es bereits im Vorfeld (ab 29. Juni) Verkehrsbehinderungen kommen, infomiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Behelfszufahrt saniert

Um die Behinderungen zu minimieren, sei im dritten Bauabschnitt die bestehende Behelfszufahrt im Westen des Rheingönheimer Kreuzes saniert worden. Hierdurch können laut LBM alle anfallenden Verkehrsströme über die verbleibenden Anschlussäste des Rheingönheimer Kreuzes umgeleitet werden. Der Verkehr aus dem Norden werde vom Dreieck Ludwigshafen kommend zunächst in Fahrtrichtung Rheingönheim und Dreieck Ludwigshafen geführt. Anschließend würden die Verkehrsteilnehmer über die Behelfszufahrt des westlichen Anschlussastes in Richtung Speyer auf die B9 geleitet. Für die Verkehrsteilnehmer, die das Rheingönheimer Kreuz über die B9 aus dem Süden oder die B44 aus dem Norden in Fahrtrichtung Dreieck Ludwigshafen passieren, sei keine Umleitung erforderlich.