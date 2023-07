Am Montag, 10. Juli, kommen die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung der B9 am Rheingönheimer Kreuz in Fahrtrichtung Speyer zum Abschluss, informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer. Im Nachgang würden Verkehrssicherungselemente abgebaut. Während des Abbaus könne es im Laufe des 11. Juli zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Fahrbahn werde voraussichtlich am 11. Juli ab 18 Uhr für den Verkehr freigegeben. Nach Ende der Fahrbahnsanierung würden die für die Baumaßnahme hergestellten und geöffneten Mittelstreifenüberfahrten im weiteren Streckenverlauf der B9 zwischen dem Rheingönheimer Kreuz und dem Dreieck Ludwigshafen laut LBM wieder geschlossen. Die Arbeiten zur Schließung der vier Überfahrten würden am 12. Juli aufgenommen und voraussichtlich bis zum 19. Juli abgeschlossen. Im Zuge dieser Arbeiten sei es erforderlich, die Fahrstreifen im Bereich der Arbeitsstellen auf einen Fahrstreifen zu reduzieren. Hierdurch würden Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer entstehen. Die Einrichtung einer Umleitungsstrecke sei jedoch nicht notwendig.

Schutzplankenarbeiten im August

Ab August erfolgen im LBM-Auftrag Schutzplankenarbeiten im Mittelstreifen und in den Randbereichen auf der B9 zwischen der A65 (Dreieck Ludwigshafen-Süd) und der Anschlussstelle Oggersheim-Nord. Die Baumaßnahme werde in mehreren Abschnitten umgesetzt. Die Umleitungen würden entsprechend ausgeschildert. Die gesamten Sanierungsarbeiten seien witterungsabhängig und betrügen sechs bis sieben Monate. Über den Start der Arbeiten sowie die genaue Reihenfolge der Bauabschnitte will der LBM gesondert informieren, sobald der Zeitplan mit der Baufirma abgestimmt ist.