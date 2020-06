Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit hat ein 44-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 10 Uhr in der Auffahrt von der B9 auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim die Kontrolle über seine Maschine verloren. Laut Polizei kollidierte er mit der Leitplanke, stürzte und brach sich ein Bein. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auffahrt eine Stunde lang gesperrt

Wegen des Unfalls wurde die Auffahrt von der B9 auf die A6 etwa eine Stunde lang gesperrt, berichtet die Polizei weiter. Dies schien einen 54-jährigen Autofahrer aus Frankenthal jedoch nicht zu interessieren, als er an der Absperrung vorbei auf die Autobahn auffahren wollte. Bei der anschließenden Kontrolle offenbarte sich einer der Gründe, weshalb der Mann die Absperrung wohl missachtete. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von stattlichen 2,28 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits zuvor wegen Trunkenheit am Steuer entzogen. Nun muss er sich erneut wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Missachtung von Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten verantworten.