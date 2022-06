Maximal 100 km/h sind an der gemessenen Stelle auf der B9 erlaubt. Doppelt so schnell – nämlich mit rund 200 km/h – war der Autofahrer unterwegs, den Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Dienstagabend in ihrem speziellen Messfahrzeug im Visier hatten. Damit erwarten den Fahrer eine hohe Geldbuße und mehrere Monate Fahrverbot. Im Lauf der Kontrolle fielen den Beamten eine gerissene Windschutzscheibe und diverse Veränderungen am Fahrzeug auf, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen.