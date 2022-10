Nach einem Unfall ist am Montagnachmittag die B44 bei Rheingönheim gesperrt worden. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr in Fahrtrichtung Speyer. Drei Fahrzeuge seien beteiligt gewesen. Eine Person wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auslaufende Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Feuerwehr lobt, dass andere Verkehrsteilnehmer für die Rettungskräfte eine Rettungsgasse freigehalten hatten.