Die Arbeiten an den Schutzplanken auf der B44 zwischen Rheingönheim und Giulini-Brücke sind in den letzten Zügen. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist der Abschluss für Freitag, 25. März, geplant. Die Strecke kann an diesem Tag im Laufe des Nachmittags wieder uneingeschränkt befahren werden. Auf der B44 wurden die Mittelleitplanken erneuert. Damit soll verhindert werden, dass Lastwagen bei Unfällen durch die Absperrungen brechen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Die alten Schutzplanken hielten dem Aufprall der schweren Fahrzeuge nicht stand. Der LBM hat rund 2,5 Millionen Euro für die Arbeiten veranschlagt.