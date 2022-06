Die Auffahrt auf die B44 aus Norden kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ist am Mittwoch, 8., und Donnerstag, 9. Juni, wegen Instandsetzungsarbeiten an der Übergangskonstruktion gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten laufen zwischen 9 und 15 Uhr. Das heißt: Vor 9 und nach 15 Uhr kann der Verkehr wie gewohnt fließen. In den Sperrzeiten ist eine Umleitung ausgeschildert. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben steht Reinhold Steffan, Telefon 0621 504-6658, als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.