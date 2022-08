Autofahrer aufgepasst. Am Wochenende wird die Auffahrt Giuliniplatz auf die B44 zwischen Mundenheim und Rheingönheim voll gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Speyer weiter mitteilt, beginnt die Sperrung am Samstag 27. August, 7 Uhr, und dauert bis Sonntag 28. August um 17 Uhr. Die Abfahrt von der B44 zum Giuliniplatz bleibt offen. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten: Auf der B44 werden neue stabilere Leitplanken montiert. Aufgrund einzuhaltender Sicherheitsabstände könne dies nicht erledigt werden, wenn Verkehr vorbeifährt. Die Umleitung erfolgt über die K7 und Hoher Weg zur Auffahrt Rheingönheim-Süd / Woellner / Vögele und ist ausgeschildert. Baustelle und Umleitung werden auch auf der Internetseite auf verkehr.rlp.de angezeigt.mix