Auf der B44-Abfahrt Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und dem B9-Zubringer Nachtweide/Am Hansenbusch aus Richtung Worms kommend finden am Sonntag, 22. August 2021, Instandsetzungsarbeiten an den Leitplanken statt. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Beide Streckenabschnitte müssen hierfür zeitweise gesperrt werden. Die Sperrung der B44-Abfahrt Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim erfolgt laut Verwaltung zwischen 9 bis 11.30 Uhr. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Oggersheim wird ausgeschildert. Der B9-Zubringer Nachtweide/Am Hansenbusch aus Richtung Worms kommend ist im Zeitraum zwischen 12 bis 15 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über die L 523 und Bürgermeister-Trupp-Straße wird ausgeschildert. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen.