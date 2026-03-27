Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der B38 in Mannheim in die Mittelleitplanke gefahren. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er war gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 38 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er ersten Ermittlungen zufolge durch sein Handy abgelenkt war und nach links von der Fahrbahn abkam. Danach kollidierte sein Wagen mit der Leitplanke. Dieser war ein Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro, teilen die Beamten mit. Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen wurde die linke Fahrspur gesperrt.