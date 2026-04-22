Der VfL Neuhofen will mit einem neuen Trainer den Verbleib in der B-Klasse sichern. Warum der Übungsleiter erst bei der dritten Anfrage des Vereins nachgegeben hat.

Der VfL Neuhofen ist auf einem sehr guten Weg, den Ligaverbleib in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost zu schaffen. Am Sonntag gewannen die Blau-Weißen das Abstiegsduell gegen den TuS Gronau 5:2. Die Gäste gingen zwar früh in Führung, doch mit einem Doppelpack drehte Marco Haydn die Partie. Der war eigentlich gar nicht für die Startformation vorgesehen, aber Coach Kevin Bappert hatte beim Aufwärmen genau hingeschaut und festgestellt, dass Haydn frischer wirkte als andere und stellte kurzerhand um. „Marco war in Urlaub, deswegen sollte er auf der Bank sitzen. Aber manchmal benötigt man als Trainer ein glückliches Händchen“, erklärt Bappert den sofortigen Einsatz Haydns.

Gronau glich zwar noch vor der Pause aus, aber der VfL blieb unbeeindruckt und bog nach dem Wiederanpfiff auf die Siegerstraße ein. „Man hat gemerkt, dass bei Gronau irgendwann die Körner weniger geworden sind, dennoch war der TuS mit seinen Kontern immer brandgefährlich. Da kann so eine Partie auch mal in die andere Richtung gehen“, räumt der Neuhofener Übungsleiter ein. Bappert selbst spielte erstmals seit über einem Jahr wieder und bekleidete die Sechserposition. „In der Halbzeit bin ich raus und habe Marcel Meyer gebracht, der unserem Spiel mehr Tiefe verleihen sollte“, verdeutlicht der Coach. Kleiner Wermutstropfen: Manuel Santangelo sah für ein überflüssiges Foul die laut Bappert gerechtfertigte Rote Karte.

Noch vier Spiele

Vier Spiele stehen noch aus, wobei die Neuhofener sich ein Vier-Punkte-Polster auf Gronau und den FSV Schifferstadt III erarbeitet haben. Schifferstadt ist am Freitag, 19 Uhr, am neuen Sportzentrum der kommende Gegner. Vor ein paar Wochen hat der 34-jährige Trainer ein Punkteziel ausgegeben. Um dies zu erreichen, müsste der VfL drei dieser vier ausstehenden Begegnungen gewinnen. Angesichts der Gegner, die alle auf zweistelligen Tabellenplätzen stehen, ist das kein unmögliches Unterfangen. „Die Jungs sind nach der Wintervorbereitung fit, es ist aber auch eine gewisse mentale Stärke nötig“, weiß Bappert, der einige Neuerungen eingeführt hat.

Zum einen werden alle Begegnungen mit einer Videokamera aufgenommen und analysiert. Bei der 2:3-Niederlage gegen den Tabellenfünften SV Weingarten eine Woche zuvor hat er wichtige Erkenntnisse gewonnen: „Wir investieren viel, haben auch eine gute Leistung gebracht, aber während der Gegner aus dem Nichts Tore erzielt hat, haben wir viele Chancen vergeben“, berichtet der Übungsleiter. Wenn man in der Tabelle unten stehe, klappe wenig und oft komme auch Pech dazu, zieht Bappert ein Fazit. Langfristig soll der VfL von der Errungenschaft einer Videokamera profitieren.

Bedingungen verbessert

Neu ist auch eine Waschmaschine auf dem Sportgelände, in der die Trainingsklamotten gewaschen werden. „Dieses fast schon professionelle Umfeld muss auch gelebt werden“, fordert Bappert von seinen Akteuren. Außerdem erwartet der Coach, dass man die VfL-Zuschauer, die bei Wind und Wetter zu den Spielen kämen, vor dem Betreten des Platzes begrüßt oder zumindest Hallo sagt und sich nach dem Abpfiff auch verabschiedet. Gut möglich, dass in der kommenden Runde der eine oder andere Besucher zusätzlich kommt. Mit Nicolas Lamberty, unumstrittener Stammspieler beim Bezirksligisten TuS Altrip, hat sich der VfL gut verstärkt. Lamberty will künftig mit seinem Bruder Lucas zusammenspielen.

Kevin Bappert, der in Speyer geboren, aber in Haßloch aufgewachsen ist, begann bei seinem Herzensverein VfB Haßloch mit dem Fußball und spielte später in der Bezirksliga. „Mit dem Lokalrivalen 08 bin ich in die Bezirksliga aufgestiegen, habe mich aber früh dem Trainerjob zugewandt“, sagt der 34-Jährige. Sein guter Freund und Trauzeuge Carsten Klein ebnete ihm den Weg zum TSV Königsbach, wo Bappert mit der A-Jugend der JSG Weinstraße reüssierte. Später trainierte der Inhaber der B-Lizenz die SG Mußbach, den FV Freinsheim II und den FV Dudenhofen III, bevor er in Neuhofen anheuerte.

Das war ganz sicher kein unüberlegter Schritt, der Industriemeister Chemie, der mit seiner Frau Christine und der dreieinhalbjährigen Tochter Amara in Mutterstadt lebt, hatte zunächst zwei Anfragen des VfL als Trainer abgelehnt. Seine Frau empfahl ihm beim dritten Anlauf, sich die Sache wenigstens mal anzuhören und wurde zur treibenden Kraft. Und weil die Rahmenbedingungen passten und es ein offenes und ehrliches Gespräch mit den Verantwortlichen gegeben hatte, schließlich auch die Mannschaft positive Signale gesendet hat, sagte Bappert beim dritten Anlauf zu. Jetzt soll es eine Erfolgsgeschichte werden.