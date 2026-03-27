Im Neuhofener Derby der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost sind die Rollen klar verteilt. Aber der Außenseiter wittert in der Liga Morgenluft.

Wenn die Partie am Samstag, 13.30 Uhr, auf dem neuen Sportplatz in der Woogstraße angepfiffen wird, sind die Kickers der klare Favorit und der VfL der krasse Außenseiter. Die Kickers sind das Maß aller Dinge in der Liga. Nachdem die Mannschaft am ersten Spieltag in Otterstadt 0:1 verloren hatte, ist sie seit jetzt 19 Begegnungen ohne Niederlage. 17 Spiele wurden gewonnen, zweimal die Punkte geteilt. „Das war gegen unsere schärfsten Konkurrenten in Böhl-Iggelheim und zu Hause gegen Waldsee“, erinnert sich der 31-jährige Trainer Sebastian Schiller. Das Remis gegen Waldsee kam denkbar unglücklich zustande, denn der ASV glich erst in der siebten Minute der Nachspielzeit aus. Außerdem steht das Team im Kreispokalfinale gegen die SpVgg. Rödersheim aus der West-Staffel. Das Double ist also möglich.

Vorrangiges Ziel ist jedoch die Rückkehr in die A-Klasse und somit der direkte Wiederaufstieg. „Wir haben kaum Verletzte und einen breiten Kader“, nennt Schiller einen Grund dafür, dass es in dieser Runde so gut läuft. Das bewirke eine gute Form, weil jeder in die Startelf möchte. Der Übungsleiter hat quasi die Qual der Wahl. Erst recht, nachdem in der Winterpause neue Qualität hinzukam. Lukas Pousset von der SG Limburgerhof und Kevin Takpara, der mehrere Jahre pausierte hat, sind zu den Kickers gestoßen. 95 Treffer hat das Team erzielt, René Reichert (18 Tore) und Rayan El Madani (17) liegen in der Torschützenliste auf den Plätzen vier und fünf. Am Samstag ist ein Mannschaftsabend geplant.

Gemeinsames Gelände

Große Stücke hält der Coach auf den im Sommer aus Unterflockenbach gekommene Tobias Höck. „Er war lange verletzt und ist jetzt fit. Tobias ist jung, schnell, dynamisch und temperamentvoll“, beschreibt Schiller den neuen Mann. Dass der Spitzenreiter zuletzt zweimal pausierte, einmal regulär und einmal, weil der ASV Speyer wegen Personalmangels nicht antrat, sollte dem Rhythmus nicht abträglich sein. Das neue Gelände haben die Kickers gut angenommen. „Wir fühlen uns dort pudelwohl, auch wenn wir uns das Spielfeld im Training mit dem VfL teilen müssen“, informiert der Coach und versichert, dass das Verhältnis sehr freundschaftlich sei.

Der VfL, der alt eingesessene Traditionsverein in Neuhofen, setzt auf einen neuen, jungen Trainer. Der 34-jährige Kevin Bappert, der zuvor den FV Dudenhofen III trainierte, war seit Längerem ohne Engagement. „Am Ende hat diese Zeit in Dudenhofen viel Energie gekostet, die Luft bei mir war raus. Ich habe eine Pause gebraucht und hatte dem Fußball schon abgeschworen“, blickt Bappert zurück. Hinzu kam, dass der Industriemeister Chemie seine Meisterschule zu Ende gebracht hat. An den VfL Neuhofen hatte er damals keinen Gedanken verschwendet.

Guter Start ins neue Jahr

Doch das änderte sich, als ihn Holger Lohrer anrief. „Holger ist Spielleiter, gute Seele und Mädchen für alles beim VfL. Er hat mich gefragt, ob ich Trainer werden will“, erzählt Bappert. Er sagte ab und beschied vorerst eine zweite Anfrage negativ. Aber Lohrer blieb hartnäckig. Bapperts Ehefrau Christine empfahl ihrer besseren Hälfte beim dritten Anlauf, sich die Sache wenigstens mal anzuhören und wurde zur treibenden Kraft. „Es gab dann ein sehr ehrliches und offenes Gespräch mit den Verantwortlichen und den Spielern, dann habe ich zugesagt“, verdeutlicht der Coach. 22 Akteure waren beim ersten Training vor Ort, 20 beim zweiten. Ein Zeichen, dass die Spieler wieder Lust auf Fußball haben.

„Ziel ist es, das Team zu stabilisieren und in der Liga zu bleiben“, betont Bappert. Seine erste Partie bei Phönix Schifferstadt II ging zwar 2:3 verloren, doch danach startete der VfL durch. Es folgten drei Siege in Serie sowie ein sensationelles 4:2 gegen Waldsee zum Rückrundenauftakt. Aus vier Punkten wurde so 16 Zähler. Zwar besteht noch Abstiegsgefahr, aber der VfL hat den Kontakt zu den Mitkonkurrenten hergestellt. Doch das bewahrt die Neuhofener nicht vor Rückschlägen wie am vorigen Samstag, als sie gegen TuRa Otterstadt 1:2 unterlagen. „Die erste Halbzeit war gut, doch nach dem 1:1 war das Selbstvertrauen weg und wir waren von der Rolle“, sagt der Übungsleiter. Tief in der Nachspielzeit fiel noch das 1:2, Routinier Marcel Meyer sah zudem für eine Textilbremse als letzter Mann die Rote Karte.