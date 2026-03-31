Der SV Pfingstweide steht am Mittwochabend im Halbfinale des Kreispokals im Kreis Rhein-Pfalz. Der Verein hat diese Saison aber ein wichtigeres Ziel.

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd eilt der noch unbesiegte Tabellenführer SV Pfingstweide von Sieg zu Sieg. Nicht immer glanzvoll wie am vergangenen Sonntag gegen den SV Südwest II (3:2), an der Ausnahmestellung der Rot-Schwarzen gibt es jedoch nichts zu rütteln. Nur beim SV Schauernheim hat der SVP im Oktober beim 2:2 Federn gelassen. Auch wenn das Tabellenbild in der B-Klasse Süd derzeit mehr als schief ist, weil die Anzahl der ausgetragenen Partien zwischen 14 ( MSV Ludwigshafen) und 19 (Türk Gücü Ludwigshafen) schwankt, zweifeln nur wenige an der Meisterschaft der Pfingstweider.

Doch so ganz sicher ist der Titel noch nicht. „Die Spieler waren nicht mit dem Gegner, sondern mit sich selbst und dem eigenen Torerfolg beschäftigt. Da wurde das Abspiel vermieden, weil jeder den Treffer erzielen wollte“, beschrieb Vorsitzender Yasin Altunöz im November das Szenario der ersten Halbzeit des Spiels gegen den GSV Ellas, als es noch 0:0 stand. Ähnlich war es am Sonntag gegen den SV Südwest II, als das Siegtor erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel. Trainer Mehmet Ali Topal nehme jeden Gegner ernst, rede sich im Vorfeld der Spiele den Mund fusselig. „Doch die Konzentration fehlt, jeder denkt, das wird ein Selbstläufer. Das ist reine Kopfsache und eine Frage der Einstellung“, glaubt Altunöz.

Halbfinale im Pokal

Bei den Testspielen in der Wintervorbereitung habe die Pfingstweide gegen höherklassige Teams in der Regel gut ausgesehen. „Da haben wir uns angepasst, das höhere Niveau schnell adaptiert“, hat der Vereinschef erkannt. Deshalb ist ihm auch vor dem Kreispokal-Halbfinale am Mittwoch, 19.30 Uhr, gegen den SV Ruchheim, eine Spitzenmannschaft aus der A-Klasse, nicht bange. Sicher, der Gegner hat eine andere Kragenweite als die B-Klasse-Teams, aber nicht zu Unrecht sagt man, der Pokal habe seine eigenen Gesetze. In einem Semifinale sei die Pfingstweide schon lange nicht mehr gestanden.

Zudem ist der SVP extrem heimstark: In der Liga hat er laut Altunöz seit dem 1. Mai 2024 nicht mehr zu Hause verloren. Gegner war damals die DJK Blau-Weiß Oppau. In dieser Runde spielt das Team außerordentlich souverän, hat exakt 100 Tore erzielt und stellt in Canel Yilmaz den besten Torschützen der Liga. Die Rot-Schwarzen haben schon zehnmal fünf und mehr Treffer erzielt und mit 14 Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr. Außerdem hat das Team aus dem Norden Ludwigshafens eine enorm hohe individuelle Klasse. Im Frühsommer will der SVP endlich sein großes Ziel erreichen: Den Aufstieg in die A-Klasse, der die Pfingstweide von 2004 bis 2007 drei Jahre lang angehörte.

Entscheidende Partien

Die Mannschaft wird in der vierten Saison von Mehmet Ali Topal trainiert, der einst beim damaligen türkischen Zweitligisten Gaziantep Kapitän war und über die UEFA-B-Lizenz verfüge. Er und Altunöz arbeiteten schon bei Turanspor Mannheim und Hochstätt Türkspor zusammen. Die einzige Niederlage (2:5 beim MSV) wurde gelöscht, weil dem Schiedsrichter ein Regelverstoß unterlaufen ist. Es kommt zum Wiederholungsspiel. „Entscheidend werden die beiden Spiele gegen BW Oppau und den MSV binnen drei Tagen nach Ostern sein“, weiß der 39-jährige Vorsitzende.

Er führt den Verein seit gut neun Monaten, wobei alle Vorstandsposten vergeben sind und es viele Menschen gibt, die sich für den SVP engagieren. „Wir haben neun Juniorenmannschaften und bis auf die C-Jugend alle Altersklassen besetzt“, freut sich Altunöz. Sein Stellvertreter ist Jürgen Thier, zudem gehören Kassenwart Emrah Kurt und Schriftführer Wolfgang Weis zum inneren Zirkel. Der 460 Mitglieder starke SV Pfingstweide hat auch eine Tischtennis- und eine Frauenfußballabteilung sowie eine Abteilung, in die Fitness, Aerobic und Kinderturnen integriert sind. „Stabile Strukturen sind wichtig“, betont der Vereinschef.

Yasin Altunöz ist in Hannover geboren und deshalb auch 96-Fan. „Als ich noch ein Baby war, sind wir nach Ludwigshafener umgezogen. Ich bin in der Pfingstweide aufgewachsen und habe dort alle Jugendmannschaften durchlaufen“, erzählt der Familienvater, der mit Frau Aysun und drei Kindern auch heute noch in der Pfingstweide lebt. „Mein elfjähriger Sohn Mirac spielt in der D-Jugend im Mittelfeld und der acht Jahre alte Seyyid ist wie sein Papa Torwart. Seine F-Junioren wurden in die E-Jugend hochgezogen“, sagt Altunöz, der bei einem großen Getränkekonzern als Linienführer in der Produktion tätig ist. Seyyids Zwillingsschwester Hira geht ins Ballett und zum Tanzen.