Die Kickers Neuhofen waren im Spitzenderby der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost kurz davor, Verfolger SG Böhl-Iggelheim in der Tabelle zu distanzieren.

Am Ende fehlte den Gastgebern vor 300 Zuschauern eine Minute. Als Neuhofens Torhüter Lars Malmberg in der 89. Minute einen Ball aus dem eigenen Strafraum faustete, soll er laut dem Unparteiischen SG-Stürmer Daniel Fernando da Silva Guimaraes gefoult haben – es gab Strafstoß. Moritz Langen ließ sich die Chance nicht nehmen, schickte Malmberg in die falsche Ecke und schob zum 1:1-Endstand ein (90.+2).

„Den muss man natürlich nicht geben“, stellte Kickers-Trainer Sebastian Schiller dann auch nach dem Abpfiff fest. Zuvor hatte er im Mannschaftskreis seine Spieler aufgemuntert: „Es ist nichts passiert. Wir liegen in der Tabelle vorn und haben drei Spiele, um den Sack zuzumachen“, schwor er seine Mannen auf die verbleibenden Ligaspiele ein. Wie berichtet, rechnet Schiller mit den drei Punkten für die Kickers Neuhofen aus dem Spiel gegen den 1. FC Mutterstadt, der nicht angetreten war.

Hartplatz statt Rasen

Nach dem Ausgleich hatte es lange nicht ausgesehen. Die Kickers waren die dominante Mannschaft, wie es auch SG-Trainer Maximilian Barthel gesehen hatte: „Da spielen viele Akteure, die bereits in viel höheren Ligen am Ball waren. Und mein Sturm kann eigentlich noch locker U21 spielen“, verweist er auf die Unterschiede. Seine Dreierkette hielt die Gastgeber meist weg vom eigenen Tor: Ausnahme Torben Lauers Alleinlauf bremste SG-Schlussmann Martin Zahn in letzter Minute. Ansonsten waren beide Mannschaften vor allem bemüht, dem Gegner möglichst wenige Torchancen zu erlauben. Auch die Gastgeber liefen mit einer Dreierkette auf, was Barthel ein wenig überraschte: „Sie sind auch im Pokalfinale so aufgelaufen, aber dass sie gegen uns nicht ihr 4-4-2 spielen, war schon ein wenig unerwartet“, stellte er später fest. Sein Team meldete sich in Hälfte eins nur einmal zu Wort: Nach einer Ecke von Andreas Valceschini stocherte Steven Beyer den Ball in Richtung Tor, aber Malmberg war auf dem Posten (22.).

Auch in Hälfte zwei blieb das Spitzenspiel vieles schuldig. Das mag auch ein wenig den Platzverhältnissen geschuldet gewesen sein. Die Beregnungsanlage des Rasens in Neuhofen war ausgefallen, statt saftigem Grün glich das Spielfeld eher einem braunen Hartplatz, der Rasen war an vielen Stellen völlig ausgetrocknet. Als Folge sprang der Ball viel höher, als für Rasenspieler gewohnt.

Beide Trainer zufrieden

Nach fast einer Stunde dann eine entscheidende Spielsituation: Der umsichtige Rene Reichert fand in der Mitte Robin Hetterich, der aus rund 15 Metern den Ball überlegt ins lange Eck schlenzte – 1:0 (58.). Die Gastgeber hatten in der Folge sogar die Möglichkeit zu erhöhen: Hussein Rayan El Madani legte den Ball zwar am langen Eck vorbei, dort rauschte der eingewechselte Danny Brixtner heran und verpasste nur knapp (57.). Die SG Böhl-Iggelheim löste die Dreierkette auf und versuchte ihr Heil in der Offensive. Aber entweder flog der Ball knapp am Tor vorbei, oder die Abschlüsse wurden geblockt. Bis zur letzten Minute …

„Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Sie hat sich gegen die erfahrenen Neuhofener gut aus der Affäre gezogen“, lobte Barthel seine Auswahl. Für seinen Gegenüber steht nach dem Pokalsieg gegen Rödersheim am Donnerstagabend und diesem Spitzenspiel am kommenden Dienstag bereits beim TSV Lingenfeld der nächste unangenehme Gegner ins Haus. „Wir haben alles in eigener Hand. Es ist nichts passiert. Wir können den Titel selbst klarmachen“, erklärte Sebastian Schiller.