Noch mindestens einen Sieg brauchen die HLZ-B-Jugendlichen, um die Meisterrunde zu erreichen. Allerdings brauchen sie dafür Schützenhilfe vom Nachbarn.

Auch die letzte Hürde in Richtung Deutsche Jugendmeisterschaft möchte die männliche B-Jugend des Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf am letzten Spieltag der Meisterrunde D nehmen. So empfangen die Jungs von Cheftrainer Malte Metz am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, TSG-Sportzentrum Ludwigshafen) den Nachwuchs des Handball-Bundesligisten HC Erlangen. Nur mit einem Sieg gegen die Franken können sich die HLZ-Jungs direkt für das Viertelfinale der DM qualifizieren.

Sie sind aber gleichzeitig auf Schützenhilfe des bisher ungeschlagenen Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen angewiesen, der am Samstag vor eigener Kulisse Jano Filder erwarten. Noch vor Wochenfrist besiegte das HLZ, nach einer furiosen Aufholjagd die Schwaben und wahrte durch die Punktgleichheit die Chance zur DM-Teilnahme. Da Jano Filder aber über das bessere Torverhältnis im direkten Duell verfügt, ist die Metz-Sieben gezwungen, auch die letzte Partie für sich zu entscheiden.

„Jeder hat Bock“

Dazu wird wieder ein Sahnetag notwendig sein, nachdem die Mannschaft in den letzten beiden Partien jeweils nach der ersten Spielhälfte deutlich zurücklag, erst nach einem „Weckruf“ ihres Cheftrainers über sich hinauswuchs und die Partie drehen konnte.

„Wenn wir jetzt so weit gekommen sind, dann wollen wir uns die Chance nicht mehr nehmen lassen“, kündigte Torhüter Felix Gleißner unmittelbar nach der Partie gegen Jano Filder an. Auch Kapitän Finn Felix, der nach den starken Leistungen in den letzten Wochen sich noch Hoffnungen auf die U 18 EM im Sommer machen darf, kündigte eine konzentrierte Leistung gegen Erlangen an. „Jeder von uns hat Bock, und wir wollen nach Berlin“, erklärte Felix. Sollte das gelingen, dann treffen sie als Tabellenzweiter der Meisterrunde D auf den Sieger der Meisterrunde A, den Nachwuchs des aktuellen Deutschen Meisters, Füchse Berlin. Das HLZ hat im Hinspiel Heimrecht, ehe dann die Reise nach Berlin folgt. Die beiden Partien wurden noch nicht angesetzt.