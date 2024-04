Die männliche B-Jugend des Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf holte in der Saison 2023/2024 in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit nur einem Verlustpunkt die Meisterschaft. Jetzt geht es weiter.

Die Mannschaft von Cheftrainer Kai Christmann hat sich mit dem erneuten Titelgewinn für die deutsche Jugendmeisterschaft qualifiziert und tritt im Achtelfinal-Hinspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Magdeburg an. Das Rückspiel steigt am Samstag, 20. April, um 18 Uhr im TVH-Sportzentrum in Hochdorf.

„Mit der Meisterschaft haben die Jungs diese Spiele absolut verdient und können auch in ihrer Entwicklung weiterwachsen“, sagt Manuel Kuner, Leiter für Nachwuchshandball am HLZ. „Sie sind damit bereits für die B-Jugend-Bundesliga in der kommenden Spielzeit qualifiziert.“ Auch habe das zunächst im Vergleich zu den früheren Jahren kaum Auswirkung auf die Spielzugehörigkeit bei der A-Jugend, erklärt Kuner. Die A-Jugend hatte sich zuvor für die Zweite Liga qualifiziert. Sollte die männliche B-Jugend bei der deutschen Meisterschaft den Sprung ins Viertelfinale schaffen, hätte die A-Jugend nochmals die Möglichkeit, an der Qualifikationsrunde zur Ersten Bundesliga teilzunehmen. Darüber macht sich am HLZ nun aber niemand Gedanken.

Sichtung zur U16-Nationalmannschaft

Es wird keine einfache Aufgabe, denn das Magdeburger Team ist gespickt mit Auswahlspielern und Talenten. Gerade waren vier Magdeburger Spieler zum Sichtungslehrgang der U16-Nationalmannschaft, bei dem das Talent Karl Sommer das HLZ vertreten hat. Besonders das Tempo- und das gute Individualspiel gehören zu den Stärken der SCM-Truppe. Die HLZ-Jungs müssen sich nicht verstecken und sollten versuchen, ihre Qualität auf die Platte zu bekommen. So haben die Übungsleiter in den vergangenen zwei Wochen die Trainingsintensität nochmals erhöht. Neben Karl Sommer befinden sich in den Reihen des HLZ weitere DHB-Talente. Tilo Müller, Frederik Zepp und Lennart de Hooge gehören zum Kreis der Nachwuchsnationalmannschaften.

Zudem können Müller und Zepp bereits Einsätze im Trikot mit dem Bundesadler aufweisen. Auch Matej Simicic wurde schon zu Regionallehrgängen des Deutschen Handball-Bundes eingeladen. Insgesamt stellte die Mannschaft mit Spielern wie Marcello Ricco, Daniel Simon oder Paul Lanfrit den Kern der Landesauswahl beim Deutschland-Cup im Dezember.

576 Tore in 18 Spielen

Trainer Kai Christmann arbeitete in dieser Woche noch am Feinschliff für den 14-Mann-Kader, der die Reise in die Hauptstadt Sachsen-Anhalts bereits am Freitag angetreten hat. Auch wenn die Toptalente, die zuletzt von anderen Vereinen heftig umworben worden sind, aber inzwischen ihre Zusage zum Verbleib im HLZ erteilt haben, während der laufenden Runde vorwiegend in der A-Jugend eingesetzt waren, zählte das Meisterteam des bald scheidenden Trainers Kai Christmann als die Torfabrik der Liga. Keine Mannschaft erzielte mehr als 576 Tore in den 18 Partien.

Verbesserungswürdig ist dagegen der Abwehrverbund um die beiden Torhüter Daniel Simon und Paul Lanfrit – mit 435 Gegentoren bedeutet dies in der Liga Rang drei.

Info

Wer sich Jugendhandball auf höchstem Niveau nicht entgehen lassen will, kann sich am Samstag , 13. April, während des Drittligaspiels der mHSG Friesenheim-Hochdorf gegen den TV Gelnhausen Karten im Vorverkauf sichern. Am Spieltag, 20. April, wird es eine Abendkasse geben. Erwachsene zahlen 5, Jugendliche und Ermäßigte 3 Euro.