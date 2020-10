Fünf Fahrzeuge sind am Mittwochabend auf der Bundesstraße 9 durch zwei Metallteile beschädigt worden, die auf der Fahrbahn lagen. Die beiden Teile fand die Polizei um 20 Uhr, nachdem sie vorab durch Anrufer darauf aufmerksam gemacht wurde. Die Gegenstände lagen im Bereich der Ausfahrt Edigheim/Pfingstweide in Fahrtrichtung Worms. Bei den Teilen scheint es sich laut Polizei um Laderampen eines Lastwagens zu handeln. Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden durch die herumliegenden Gegenstände beschädigt. Laut Polizei waren die Folge platte Vorder- beziehungsweise Hinterreifen an den Fahrzeugen. Wie hoch der Schaden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sucht nun weitere Geschädigte sowie den Verursacher und fragt deshalb: Wer hat beobachtet, wie ein Lkw Gegenstände verloren hat, und kann Hinweise dazu geben?

Zeugen gesucht



Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2222.