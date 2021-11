Zur Unterstützung des Ludwigshafener Impfzentrums in der Walzmühle sucht die Stadtverwaltung Bürokräfte. Es geht dabei laut Stadt um Beschäftigungen auf 450-Euro-Basis mit einer Wochenarbeitszeit von 28,5 Stunden. Die Bürokräfte sollen das Team des Landesimpfzentrums an den An- und Abmeldeschaltern für Impflinge unterstützen. Interessierte werden gebeten, sich bei der Stadtverwaltung unter der E-Mail-Adresse infocorona@ludwigshafen.de zu melden.