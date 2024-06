Der alte Ludwigshafener Stadtrat tritt am Montag, 17 Uhr, noch einmal zu einer letzten Sitzung im Pfalzbau zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Bau eines neuen Büro- und Geschäftshauses auf dem Berliner Platz. Dafür soll ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Ein Freiburger Investor will den Gebäudekomplex errichten. Das Vorgängerprojekt „Metropol“-Hochhaus war pleite gegangen, seitdem klafft ein großes Loch auf dem Platz. Das Baurecht dafür ist mittlerweile aufgehoben worden. Der neue Investor plant ein wesentlich kleineres Objekt, das als neues Rathaus im Gespräch ist. Außerdem beschäftigt sich der Stadtrat mit den Frankenthaler Plänen für den Ausbau des Industriegebiets Römig in der Nachbarschaft zu Ruchheim. Ferner geht es um eine Erneuerung der Straßenbahngleise in der Frankenthaler Straße (West), die bis zu 6,7 Millionen Euro kosten könnte. Insgesamt 13 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Für einige Stadtratsmitglieder wird es die letzte Sitzung sein, denn am 9. Juni ist ein neues Stadtparlament gewählt worden, das am 8. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt.