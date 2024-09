Die Bürgerstiftung freut sich nach eigenen Angaben zum Abschluss ihres Jubiläumsjahrs „20 Jahre Engagement für Ludwigshafen“ auf das Weihnachtskonzert am 11. Dezember um 19.30 Uhr im Pfalzbau und die bewährte Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. „Das Konzert stimmt mit Werken von Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn Bartholdy sowie dem besonderen Klang der Blockflöte, gespielt von der jungen und international bereits erfolgreichen Blockflötistin Lucie Horsch, besinnlich auf Weihnachten ein“, kündigt Sprecherin Sylvia Birnbaum an. „Alle drei Komponisten bringen den festlichen Konzertabend gemeinsam zum Strahlen.“ Dirigent ist Jan Willem de Vriend. Karten für das Konzert gibt es ab Mittwoch, 11. September, bei der Theaterkasse im Pfalzbau (Telefon 0621 504-2558/E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de) und bei der Tourist-Information sowie im Internet bei tickets.vibus.de. Schüler und Studierende erhalten Tickets an der Theaterkasse auf allen Plätzen zum Tarif „Klassik zum Kinopreis“ (begrenztes Kontingent).