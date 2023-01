Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (60, SPD) bietet am Donnerstag, 26. Januar, 13 bis 16 Uhr, eine Bürgersprechstunde in ihrem Büro, Jaegerstraße 1, (vierter Stock) an. Bürger, die ein Anliegen besprechen möchten, werden gebeten, sich bei der Bürgerberatung (Christian Sieber) unter Telefon 0621 504-3031 oder per E-Mail an christian.sieber@ludwigshafen.de zu melden.