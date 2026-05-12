Oberbürgermeister Klaus Blettner (58, CDU) bietet laut Stadtverwaltung am Donnerstag, 21. Mai, 14 bis 15.30 Uhr, eine Bürgersprechstunde in seinem Büro, Jaegerstraße 1, vierter Stock, an. Bürger, die ein Anliegen haben und dies direkt mit dem OB besprechen möchten, werden gebeten, sich vorab bei der Bürgerberatung anzumelden. Ansprechpartner ist Christian Sieber, Telefon 0621 504-3031, E-Mail an christian.sieber@ludwigshafen.de. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis, dass die Zahl der Anmeldungen begrenzt ist. Daher werden in Kürze weitere OB-Bürgersprechstunden angeboten.