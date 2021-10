Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bietet am Donnerstag, 14. Oktober, von 13 bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde per Telefon an. Bürger, die ein Anliegen haben und dies direkt mit der 59-Jährigen besprechen möchten, werden gebeten, sich vorab bei der Bürgerberatung anzumelden. Die Anzahl der Personen, die an der Sprechstunde teilnehmen kann, ist begrenzt. Ansprechpartner: Lydia Ruppel, Telefon 0621 504-3079, E-Mail an lydia.ruppel@ludwigshafen.de und Christian Sieber, Telefon 0621 504-3031, E-Mail an christian.sieber@ludwigshafen.de.