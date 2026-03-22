86,2 Prozent der Wahlberechtigten in Limburgerhof gaben dem amtierenden Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) ihre Stimme. Ein beachtliches Ergebnis.

Nein, er habe keine Zahl im Kopf gehabt. „Auch aus diesem Grund bin ich von diesem Ergebnis überwältigt“, sagte Andreas Poignée, und man sah ihm an, wie zufrieden er war. „Diese Unterstützung aus der Bürgerschaft, das ist schon ein großer Vertrauensbeweis und natürlich auch Ansporn, so in den kommenden acht Jahren weiterzumachen.“

Wie beliebt der Bürgermeister ist, zeigt die Reihe der Gratulanten. Es bildete sich sogar eine kleine Schlange, auch Parteifreund und Landrat Volker Knörr (CDU) war ins Limburgerhofer Rathaus gekommen. Es gab Präsente – darunter ein riesiger Luftballon und ein Superman-Shirt. Andreas Poignée war sichtlich gerührt. Die große Rede blieb bescheiden, lieber bedankte er sich bei den einzelnen Gratulanten persönlich. So kennt man den 50-Jährigen. Und das scheint auch sehr gut zu passen. Es gab keinen Gegenkandidaten, auch wenn er sich einen gewünscht hätte. Auch das deutet darauf hin, man ist zufrieden mit ihm als politisches Oberhaupt der Gemeinde.

Die Mitarbeiter der Verwaltung schenkten zur Wiederwahl einen großen Ballon. Foto: Doreen Reber

„Er hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet. Es gibt zwar immer Verbesserungsbedarf, aber in der Summe können wir mit dem Ergebnis einhergehen“, sagte Bernd Lohe, Fraktionsvorsitzender der SPD. Es sei ein Zeichen, dass auch die Bürger ihn in den vergangenen acht Jahren als Ortschef schätzen gelernt hätten.

Viel Lob für den Bürgermeister

CDU-Fraktionsvorsitzende Monika Haber ist vollauf zufrieden an diesem Abend, und das – selbstredend – mit allen Wahlergebnissen ihrer Partei. Sie wie auch die FWG-Ortsspitze loben ihn vor allem für seine konstruktive Arbeit im Rat im Sinne der Sache, und das ganz parteiunabhängig. „Die Zusammenarbeit hat immer gut funktioniert“, sagt FWG-Ortsvereinsvorsitzender Hermann Brenner, darum habe man Poignée auch in diesem Wahlkampf unterstützt, wie auch schon vor acht Jahren. Damals setzte sich Andreas Poignée mit 54,23 Prozent der Stimmen gegen den damaligen SPD-Kandidaten Ralf Michalak durch. FWG-Fraktionsvorsitzende Monika Bier hätte ihm gewünscht, die 90-Prozent-Marke zu knacken. Sie schätzt vor allem sein Credo, Bürgermeister für alle Bürger zu sein, was in der Gremienarbeit zu spüren sei.

Von Edwin Hruszczak vom Seniorenbeirat gab es ein Superman-Shirt für Andreas Poignée. Monika Haber, CDU-Fraktionsvorsitzende, war ebenso begeistert. Foto: Doreen Reber

Auch die FDP hat Andreas Poignée ein weiteres Mal im Wahlkampf unterstützt. Die Fraktionsvorsitzende Esther Hoffmann gratulierte „zu diesem tollen Ergebnis“ und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit in den Gremien. Barbara Magin, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist ebenfalls nur des Lobes voll für den wiedergewählten Bürgermeister. „Wir arbeiten gut zusammen – und der Bürgermeister hat viele grüne Ideen, das gefällt uns“, sagt sie und freut sich auf die kommenden acht Jahre.

Wie auch schon nach seiner Wahl 2018 lud Poignée nach getaner Arbeit an diesem Wahlsonntag ins Bistro „C’est la vie“ ein. Wahrscheinlich wurde nicht allzu lange gefeiert, denn die Amtsgeschäfte gehen am Montag nahtlos weiter. Am 22. August beginnt die neue Amtsperiode ganz offiziell.

Vorläufiges Wahlergebnis

Von 8918 Wahlberechtigten in Limburgerhof wählten 6355. Es wurden 6276 gültige Stimmen abgegeben. Davon wiederum gaben 5410 Bürger Andreas Poignée ihre Stimme (86,2 Prozent), 866 Bürgern stimmten mit Nein (13,8 Prozent).