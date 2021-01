Ulla Hofmann und Professor Achim Weizel werden für ihre Verdienste um das Nationaltheater auf Beschluss des Gemeinderats mit der Bürgermedaille in Gold der Stadt Mannheim ausgezeichnet. Die Bürgermedaille in Gold wird an Personen verliehen, „deren Lebenswerk sich durch besondere Leistungen zum Wohl der Stadt Mannheim und ihrer Bürgerinnen und Bürger auszeichnet“, heißt es in der Satzung.

Die Bürgermedaille ist die dritthöchste Auszeichnung der Stadt nach der Ehrenbürgerwürde und dem Ehrenring. „In ihrem gemeinsamen Wirken haben sich Ulla Hofmann und Professor Achim Weizel über mehr als 25 Jahre hinweg ehrenamtlich für unsere Stadtgesellschaft engagiert“, begründete Oberbürgermeister Peter Kurz die Ehrung.

Ulla Hofman und Achim Weizel bilden den Vorstand der Freunde und Förderer des Nationaltheaters. „Sie haben den 1950 gegründeten Verein mit seinen inzwischen mehr als 1500 Mitgliedern geprägt und maßgeblichen Anteil an seiner erfolgreichen Entwicklung“, so der Oberbürgermeister weiter. Die beiden haben zahlreiche Spendenaktionen für das Theater und dessen Programm initiiert, so für die Schillertage, den Mannheimer Ring-Zyklus, aber auch für die 1992 bis 1996 durchgeführte technische Sanierung des Hauses.

„Begegnungen“ und „NThusiasten“

Achim Weizel zählt zu den Initiatoren der Veranstaltung „Begegnungen“, das einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Ensemble und den Vereinsmitgliedern ermöglicht. Ulla Hofmann steht für die Konzeption und Redaktion der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und vermittelt in diesem Zusammenhang neuen, auswärtigen Mitarbeitern des Nationaltheaters einen Einblick in die Stadt und die Region. Das Programm „NThusiasten“, ebenfalls ein erfolgreiches Projekt des Vorstandes, dient der Gewinnung jüngerer Mitglieder. Das Patenschaftsprogramm „Schnawwl-Paten“ ermöglicht seit vielen Jahren Kindern und Jugendlichen Besuche des Jungen Nationaltheaters.