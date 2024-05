Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen setzt sich aktiv gegen den Bau der Helmut-Kohl-Allee ein, die ab 2031 die marode Hochstraße Nord (B44) komplett ersetzen soll. Die BI hat daher kürzlich die Petition „Stoppt den Bau der Helmut-Kohl-Allee in Ludwigshafen“ gestartet. Statt einer Milliardeninvestition in eine neue Straße fordert die BI die Stadt auf, den Erhalt sozialer und kultureller Einrichtungen zu gewährleisten und in alternative Verkehrslösungen zu investieren, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 auch im Verkehrssektor zu erreichen. Die Petition ist im Netz unter openpetition.de/StopptHKAllee zu finden. Die BI hatte bereits eine Petition gegen das bisher gescheiterte „Metropol“-Hochhausprojekt am Berliner Platz gestartet und im Februar an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) knapp 2100 Protestunterschriften überreicht.