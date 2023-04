Der Berliner Platz ist der zentrale Platz in Ludwigshafen. Nach der Insolvenz des „Metropol“-Hochhaus-Investors werden die Karten neu gemischt. Die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“ will Ideen für eine Neugestaltung sammeln. Sie lädt daher für Samstag, 11 bis 13 Uhr, zu einem Austausch ein. Der Infostand ist in der Bismarckstraße 91/92, gegenüber des Drogeriemarkts Rossmann, Ecke Bahnhofstraße. „Wir sprechen über gute Gründe gegen ein ,Metropol’-Hochhaus und über Vorschläge für eine zukunftsgerechte Neugestaltung des Platzes. Auch für Kinder gibt es Angebote zum Spielen“, heißt es in der Ankündigung. Die BI trifft sich zudem jeden zweiten Dienstag im Monat im Verdi-Haus, Kaiser-Wilhelm-Straße 7, in Mitte. Interessierte sind willkommen. Weitere Infos gibt’s im Netz unter https://bilelu.de/.