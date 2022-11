Die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“ organisiert am Samstag, 12. November, eine Protestaktion zur Verbesserung der Haltestellensituation und Verkehrsführung am Berliner Platz. Beginn der Aktion, die unter dem Motto „Lasst uns nicht im Regen stehen“ gestartet wird, ist um 14 Uhr. „Seit sieben Jahren ist die Überdachungen eines Teils der Haltestellendächer vom Metropolinvestor abgebaut“, argumentiert das Organisationsteam der BI. Die Haltestelle sei seither nur noch zur Hälfte überdacht. Sie müsse sofort saniert werden, denn die Haltestelle „ist der wichtigste ÖPNV-Knotenpunkt in unserer Stadt.“ Treffpunkt für die Protestaktion ist der Haltestellenbereich am Bauzaun der Metropolbaugrube. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Ludwigshafen“ hatte sich in diesem Sommer formiert und will sich für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung einsetzen.