„Lasst uns nicht im Regen stehen“: Unter diesem Motto demonstrierten rund 30 Personen am Samstag auf dem Berliner Platz für eine Verbesserung der Haltestellensituation und Verkehrsführung. Aufgerufen zur Protestaktion hatte die Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Ludwigshafen“, die sich für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung einsetzt. „Seit sieben Jahren ist die Überdachungen eines Teils der Haltestellendächer vom Metropol-Investor abgebaut“, sagt André Neu vom Organisationsteam der BI. Die Haltestelle sei seither nur noch zur Hälfte überdacht.

„Wir fordern, dass die Überdachung sofort wiederhergestellt wird, damit an diesem wichtigsten ÖPNV-Knotenpunkt in unserer Stadt die Menschen nicht länger im Regen stehen müssen. Die BI will sich in diesem Zusammenhang an den Verkehrsverbund-Rhein-Neckar (VRN), nach der vorläufigen Insolvenz der Projektentwicklungsgesellschaft von „Metropol“-Investor Günther Tetzner aber auch an Insolvenzverwalter Tobias Wahl wenden.

Ebenfalls kritisiert wurde beim Protest auf dem Berliner Platz, dass die Verkehrsführung Richtung Bismarckstraße wegen des „sehr ausladend aufgestellten“ Metropol-Bauzauns zu eng für Fußgänger und Rollstuhlfahrer ausgelegt sei.

Das nächste öffentliche Treffen der BI „Lebenswertes Ludwigshafen“ findet am 22. November, 19 Uhr, im Verdi-Haus, Kaiser-Wilhelm-Straße 7, statt.