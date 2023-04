Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Alle Unterbringungsmöglichkeiten sind erschöpft, die Stadt muss auf Notunterkünfte zurückgreifen.“ So erklärte Sozialdezernentin Beate Steeg am Freitagabend bei einer Bürgerversammlung, warum in Watt- und Wollstraße aktuell Herbergen für Menschen vorbereitet werden. Überzeugen konnte sie damit nicht alle der 60 Zuhörer.

Die Stimmung bei der Infoveranstaltung der Stadt im Heinrich-Pesch-Haus schwankte zwischen Ängsten, Zuversicht und genereller Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation.