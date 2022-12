Im Innenhof des Bürgerhofs (Mitte) ist am Montag gegen 22 Uhr ein Rollkoffer mitsamt Inhalt ausgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass er von Unbekannten in Brand gesteckt worden war. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, ein Tisch im Innenhof wurde beschädigt. Zeugenhinweise zu dem Brand oder Koffer an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 9632122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.