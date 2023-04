Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neue Visitenkarte der City nimmt Gestalt an und ist begehrt. 75 Prozent der 22 Wohnungen des in der Fußgängerzone entstehenden Bürgerhof-Entrées sind reserviert. Über 15 Millionen Euro investiert die GAG in das Prestige-Projekt. Der Endspurt ist eingeläutet. Im Sommer 2024 soll’s ein großes Einweihungsfest geben.

Für den Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt ist das Wohn- und Geschäftshaus eine Aufwertung des Zentrums – aber auch nur dann, wenn der Bürgerhof