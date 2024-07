Das neue Bürgerhof-Entrée in der Bismarckstraße ist seit November fertiggestellt. Alle Wohnungen und Gewerbeflächen sind vermietet. Rund 19,5 Millionen Euro hat die kommunale Wohnbaugesellschaft GAG in den Gebäudekomplex investiert. Wie es sich mitten in der City lebt, darüber berichteten Mieter bei der Einweihungsfeier am Freitag. Und auch in Sachen Knödelbrunnen gibt es Neuigkeiten.

„Wir waren die ersten Mieter, die hier eingezogen sind“, erzählen Tereza und Ivan Palic. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 85 Quadratmetern Fläche hat das junge Ehepaar