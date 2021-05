Die Stadtverwaltung wird die gesamte Gewerbefläche im Bürgerhof-Entrée mieten. Das hat die Wohnungsbaugesellschaft GAG auf Nachfrage bestätigt. Es handelt sich dabei um eine Fläche von 1750 Quadratmetern. Im RHEINPFALZ-Interview hatte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) bereits gesagt, dass sowohl die Volkshochschule wie auch das Sozialdezernat Räume in dem Neubau beziehen werden, der im Sommer 2022 fertig werden soll. Die Volkshochschule, die ihren Sitz bereits im Bürgerhof hat, verweist seit Jahren auf zu geringe Raumkapazitäten. Die Stadtverwaltung ist auf mehrere unterschiedliche Gebäude in der Stadt verteilt, darunter das Faktorhaus am Berliner Platz, das Postgebäude am Rathausplatz und die Walzmühle. Das Sozialdezernat hat seinen Sitz im Stadthaus Nord. Dort soll es laut Beate Steeg auch weiterhin bleiben. Die Räume im Bürgerhof seien eine Ergänzung. Neben den Gewerbeflächen sollen in den beiden neuen GAG-Gebäuden am Eingang zum Bürgerhof (Bismarckstraße 70-74) 22 Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern entstehen.