Unter der Beobachtung vieler Schaulustiger ist am Donnerstag an der Baustelle für das neue Bürgerhof-Entrée in der Bismarckstraße (Innenstadt) ein Kran für vorbereitende Erdarbeiten des Rohbauunternehmens aufgestellt worden. Ab Mitte Juni soll das Fundament gelegt werden. Die Wohnungsbaugesellschaft GAG errichtet dort bis Sommer 2022 für 15 Millionen Euro zwei Wohn- und Geschäftsgebäude. In das Ensemble sollen in 22 Wohnungen (ab dem dritten Stock von insgesamt acht Etagen) bis zu 75 Menschen einziehen. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 53 und 127 Quadratmetern. Die Gesamtwohnfläche liegt bei 1907, die Gewerbefläche bei 1825 Quadratmetern. Baustart war im Sommer 2019.