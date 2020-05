Auch die Festreihe 1250 Jahre Mundenheim fällt der Corona-Krise zum Opfer. Im Mittelpunkt sollte neben einem Konzert und einer Festschrift ein großes Bürgerfest an der Blies am 5. September stehen. Denn nicht nur die Gemeinde Mundenheim hat ein Jubiläum zu feiern. Der Förderverein des Bliesbads wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. „Aber nach eingehenden Gesprächen im Vorstand wurde beschlossen, die Jubiläumsveranstaltung rund um die Blies abzusagen“, teilte Ortsvorsteherin Anke Simon (SPD) am Montagnachmittag mit. Nicole Storz, die Vorsitzende des eigens gegründeten Fördervereins „1250 Jahre Mundenheim 2020“, sagte: „In der aktuellen Situation ist es nicht zu verantworten, eine solche Veranstaltung durchzuführen. Die Absage ist daher im Interesse aller Bürger von Mundenheim und unserer Gäste. Man muss sehen, ob die eine oder andere Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann.“