Partnerschaften beleben und den Horizont erweitern – das will der Kreis mit einer Bürgerreise nach Südtirol. Angefahren werden Schlanders, Naturns, Martell und Schnals.

Die Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis und auch der Kreis selbst pflegen mehr oder weniger intensive Partnerschaften zu anderen europäischen Kommunen. Die liegen historisch gewachsen sehr oft in Frankreich. Aber auch mit Gemeinden in Südtirol gibt es einige Verbindungen. Um diese Partnerschaften wieder lebendiger zu gestalten und die Region besser kennenzulernen, bietet der Rhein-Pfalz-Kreis Ende September/Anfang Oktober eine Bürgerfahrt nach Südtirol an.

„ Böhl-Iggelheim hat eine Partnerschaft mit Schlanders, Mutterstadt mit Naturns, Dudenhofen mit Martell, und der alte Landkreis Ludwigshafen mit Schnals“, zählt Landrat Volker Knörr (CDU) im RHEINPFALZ-Gespräch auf. Die Partnerschaft mit Schnals sei in letzter Zeit ein wenig eingeschlafen. Und im Kreis wüssten auch viele Menschen gar nicht, dass es diese Partnerschaften gebe, sagt der Waldseer.

Das will er jetzt ändern. Auch deshalb bietet die Verwaltung in diesem Jahr eine Busreise nach Südtirol an, eine Region, die laut Knörr eine Entwicklung von einer der ärmsten Regionen in Italien zu einer der reichsten hinter sich hat. Die Partnerschaften mit Kommunen im Kreis seien über 50, 60 Jahre gewachsen, weshalb es in absehbarer Zukunft ebenso einen Austausch der Jugendfeuerwehren geben soll.

Die Partnerschaft zu den Gemeinden in Südtirol sei wichtig, betont Knörr. „In Zeiten, in denen man oft national und regional denkt, ist es umso wichtiger, über den Tellerrand hinauszublicken“, betont er. Zudem sei es die beste Wanderzeit für Südtirol.

Auf dem Plan stehen laut Verwaltung Besuche in allen vier Partnergemeinden. Zudem sind etliche Aktivitäten geplant, die allerdings zum Teil auch wetterabhängig sind. So stehen unter anderem ein Besuch des Museums Badhaus, die Besichtigung einer Apfelgenossenschaft, der Gärten von Schloss Trauttmansdorf und eine Fahrt mit der Gletscherbahn zum Ötzipeak auf dem Programm.

Abfahrt ist am 30. September, 9 Uhr, am Bahnhof in Limburgerhof. Die Busfahrt übernimmt der Kreis, die Kosten für die Unterkunft (Doppelzimmer mit Halbpension) belaufen sich auf 560 Euro pro Person. Hinzu kommen noch Eintrittsgelder sowie das Ticket für die Gletscherbahn. Die Rückfahrt ist für 4. Oktober ab 9.30 Uhr vorgesehen. Wer Interesse hat, schickt eine E-Mail an buergerfahrt@rheinpfalzkreis.de und erhält dann ein Anmeldeformular. Anmeldeschluss ist am 29. Mai.