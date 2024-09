Die Bürgerbüros in Ludwigshafen passen ihre Öffnungszeiten an, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das zentrale Bürgerbüro Bismarckstraße (Mitte) ist ab Montag, 30. September, montags nur noch bis 16 Uhr geöffnet. Die Bürgerbüros in Oggersheim und Oppau, die seit 1. Juni nur noch an einem Tag pro Woche geöffnet hatten, werden wieder regulär an zwei Tagen in der Woche öffnen: Ab Montag ist das Bürgerbüro in Oggersheim wieder montags und dienstags geöffnet. Das Bürgerbüro in Oppau öffnet ab Mittwoch, 2. Oktober, regelmäßig mittwochs und donnerstags.

In den Bürgerbüros Oggersheim und Oppau sowie im Bürgerbüro Achtmorgenstraße (Mundenheim) ist weiterhin eine Vorsprache nur mit Termin möglich. Ohne Termin können Bürger nur im zentralen Bürgerbüro Bismarckstraße vorsprechen. Termine unter www.ludwigshafen.de.