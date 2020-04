Das Bürgerbüro der Stadt erweitert ab Montag seine bisher ohnehin für die Bürger durchgehend bestehende persönliche Erreichbarkeit. So werden die Online-Terminvereinbarung wieder freigeschaltet und die Öffnungszeiten vor der Corona-Krise sogar bis auf Weiteres erweitert. Im Rathaus, wo dienstags und mittwochs bis 14 Uhr geöffnet war, sind die Mitarbeiter nun bis 16 Uhr erreichbar. Das Büro in Oggersheim ist nun zusätzlich zu Montag und Dienstag auch mittwochs, 8 bis 12.30 Uhr, und das Büro in Oppau über den bisherigen Mittwoch und Donnerstag hinaus auch am Freitag, 8 bis 12.30 Uhr, geöffnet.

Die Öffnungszeiten

Bürgerbüro Rathaus: Terminvereinbarung im Netz unter www.ludwigshafen.de. Nur wer keine Möglichkeit dazu hat, kann dies telefonisch (0621/504-3724) tun. Geöffnet: montags, 8-12.30 und 13.30-18 Uhr, dienstags 8-12.30 und 13.30-16 Uhr, mittwochs, 8-12.30 und 13.30-16 Uhr, donnerstags, 8-12.30 und 13.30-18 Uhr sowie freitags von 8-12.30 Uhr.

Bürgerbüro Achtmorgenstraße: Terminvereinbarung montags bis freitags, 8-12 Uhr (504-3860). Geöffnet: montags 8-12 Uhr, dienstags, 8-12 Uhr, mittwochs, 8-12 Uhr, donnerstags, 8-12 und 14-18 Uhr sowie freitags von 8-12 Uhr.

Bürgerbüro Oggersheim: Telefonische Terminvereinbarung an den Öffnungstagen von 8-12.30 und 13.30-16 Uhr unter 504-3115. Geöffnet: montags, 8-12.30 und 13.30-18 Uhr, dienstags, 8-12.30 und 13.30-18 Uhr sowie mittwochs von 8-12.30 Uhr.

Bürgerbüro Oppau: Telefonische Terminvereinbarung an den Öffnungstagen von 8-12.30 und 13.30-16 Uhr unter 504-2409. Geöffnet: mittwochs, 8-12.30 und 13.30-18 Uhr, donnerstags 8-12.30 und 13.30-18 Uhr sowie freitags von 8-2.30 Uhr.