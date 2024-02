In einer Zusammenarbeit zwischen den Bürgern der Gartenstadt sowie der Ludwigshafener Stadtverwaltung sind bereits 100 Bäume erfolgreich gepflanzt worden. „Diese bemerkenswerte Leistung ist Teil eines ambitionierten Programms der Siedlergemeinschaft Niederfeld zur Förderung des Grüns in unserem Stadtteil und zum Schutz unserer Umwelt“, teilt Markus Lemberger mit. Der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft kündigt zudem an, dass in diesem Jahr weitere 30 Baumpflanzungen auf der Agenda stehen.

„Diese bemerkenswerte Zahl ist jedoch nur ein Meilenstein auf dem Weg zu unserem ultimativen Ziel: der Pflanzung von insgesamt 200 Bäumen in der Gartenstadt“, betont Lemberger, der die Aktion ins Leben gerufen hat. Jede Baumpflanzung stelle einen wichtigen Schritt dar, um die Lebensqualität im Stadtteil zu verbessern und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. „Eine Baumspende in Höhe von 250 Euro ermöglicht nicht nur die Pflanzung eines Baumes, sondern bietet auch die Möglichkeit, diesen als Erinnerungsbaum für besondere Anlässe zu widmen.“ Die bisherige Resonanz auf das Baumspendenprogramm sei überwältigend positiv. „Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen und ihren eigenen Beitrag zur grünen Zukunft unserer Gartenstadt zu leisten“, teilt Lemberger per Presseerklärung mit.

Baumspendenkonto: DE89 5455 0010 0193 1355 89 bei der Sparkasse Vorderpfalz der Siedlergemeinschaft Niederfeld e.V., eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt werde erteilt.