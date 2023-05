Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wolfgang Beetz möchte nicht, dass seine Heimatstadt immer mehr vermüllt. Daher sammelt er am Oggersheimer Altrheingraben in Edigheim die Hinterlassenschaften seiner Mitbürger ein. Was er da so findet, erschreckt ihn.

Der beachtlichste und nicht gerade ungefährliche Fund dabei: eine fast volle Flasche mit 33-prozentiger Salzsäure. Die stark ätzende Flüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut