Ab sofort besteht laut Stadtverwaltung die Möglichkeit, dass Bürger sich per E-Mail an die Bauaufsicht der Stadt Ludwigshafen wenden können, um die problematische Nutzung von Immobilien zu melden. Als problematische Nutzung gelten dabei insbesondere illegale Monteurunterkünfte, Beherbergungsbetriebe sowie illegale Prostitution in allen Stadtteilen. Nach Eingang einer E-Mail an problematische-nutzungen@ludwigshafen.de wird laut Stadt jedes Anliegen möglichst schnell überprüft. Auch die erforderlichen Maßnahmen würden ergriffen.