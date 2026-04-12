Die neuen Wohncontainer für Flüchtlinge im Gronauer Gewerbegebiet sind fertiggestellt. Die Verbandsgemeindeverwaltung will sie den Bürgern zeigen.

Die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Marion Strese (CDU), und Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, möchten interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, „sich ein umfassendes Bild von der Einrichtung zu machen und offene Fragen im direkten Austausch zu klären“, ist in der Einladung zu lesen. Damit wolle man einen sachlichen Einblick in die Gegebenheiten vor Ort geben.

Die Unterkunft in Gronau ist errichtet worden, weil die Verbandsgemeinde Platz für Geflüchtete schaffen musste, die vom Land über den Kreis zugewiesen werden. Der bisher vorhandene Wohnraum ist nicht ausreichend. Um nicht auf öffentliche Gebäude wie Turnhallen zurückgreifen zu müssen, suchte die Verwaltung seit 2023 Flächen in der Verbandsgemeinde, auf denen Wohncontainer aufgestellt werden können. Fündig wurde man unter anderem in Hochdorf-Assenheim (Mitfahrerparkplatz südlich der L530) und eben in Rödersheim-Gronau im Gewerbegebiet „Östlich der Assenheimer Straße“.

Die Pläne stießen bei einigen Bürgern auf Widerstand. Vor allem in den sozialen Medien wurde viel und aufgebracht diskutiert. Seither ist die Verwaltung um eine größtmögliche Transparenz in der Angelegenheit bemüht. Im Januar 2024 informierte die Verwaltung in einer Bürgerversammlung über die Pläne. Im November scheiterte ein Bürgerbegehren, das die Unterbringung der Flüchtlinge in Containerunterkünften in der Verbandsgemeinde verhindern wollte. Die Container waren laut Verwaltung die letzte Möglichkeit für die Verbandsgemeinde, Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen.

Mit der Gemeinde Rödersheim-Gronau fand man bezüglich der Fläche im Gewerbegebiet einen Kompromiss: Es sollten unter anderem maximal 16 Container für 32 Personen, bevorzugt Familien, auf Zeit errichtet werden. Im Juni vergangenen Jahres informierte die Verwaltung in einer weiteren Bürgersammlung über den Bau der Container. Nun sind die Unterkünfte in der Straße Am Schlaggraben 3a fertiggestellt und können am Montag, 20. April, von 18 bis 20 Uhr besichtigt werden.