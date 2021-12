Die Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ beantragt für die Stadtratssitzung am 13. Dezember eine Resolution an die Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Angleichung der Corona-Ausnahmeregelungen an das Baden-Württemberger Modell. Grund: In Rheinland-Pfalz gelten derzeit schärfere Regeln für Veranstaltungen und in der Gastronomie. Mit der 2G-Plus-Regel werde der Zutritt nur noch Geimpften und Genesenen gestattet, die zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen müssen. In Baden-Württemberg seien aber Geimpfte mit einer Grundimmunisierung, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt, von der Testpflicht befreit. Gleiches gelte für Genesene. Die unterschiedlichen Regelungen seien den Bürgern im Ballungsraum Mannheim/Ludwigshafen nicht zu vermitteln, so die Fraktion. Es sei davon auszugehen, dass Geimpfte und Genesene aus Ludwigshafen, die die Sechs-Monats-Regel erfüllen, einfach nach Mannheim ausweichen. Dies schade der lokalen Wirtschaft, sind Fraktionschef Hans-Joachim Spieß und Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber überzeugt.