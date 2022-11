Die Stadtratsfraktion „Bürger für LU“ kritisiert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), weil sie am 23. Oktober nicht am Trauermarsch in Oggersheim für die Opfer der Bluttat vom 18. Oktober teilgenommen hat. „Die OB hat von einer Teilnahme Abstand genommen, da völlig unklar war, wer als Veranstalter auftrat und es auch keine erkennbare Ansprechperson gab“, habe die Stadt damals argumentiert. Auf eine Anfrage der Fraktion hin habe die OB nun eingeräumt, dass ihr die Kontaktdaten der Veranstalterin vorgelegen hätten. Demnach sei die Veranstalterin – eine unbescholtene Frau – auch „polizeilich durchleuchtet“ worden. „Mit anderen Worten: Jeder, der sich an Recht und Ordnung hält, steht unter Generalverdacht des Rechtsextremismus. Welch ein schräges Weltbild“, meint dazu Fraktionssprecher Hans-Joachim Spieß.