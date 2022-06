Nach den Stadtratsfraktionen Grünes Forum und Piraten sowie CDU fordern nun auch die „Bürger für Ludwigshafen“ ein Ende der „Germany’s Ugliest City Touren“.

Die Verleihung „Germany’s Ugliest City“ des TV-Satiremagazins „Extra 3“ im Jahr 2018 sei keine willkürliche Verleihung, sondern das Ergebnis einer Zuschauer-Umfrage gewesen, so Fraktionssprecher Hans-Joachim Spieß. „Insofern ist dieser Titel sicherlich nicht unverdient. Doch anstatt sich Gedanken über Verbesserungen zu machen, macht sich die Stadtverwaltung einen Spaß über diesen Titel und bietet Stadttouren über die hässlichsten Ecken Ludwigshafens an. Die negative Berichterstattung der nationalen Presse befeuert zudem dieses negative Image unserer Stadt. Wir fordern deshalb die Einstellung dieser Touren.“

Ideen-Wettbewerb angeregt

Stattdessen sollte die Stadtverwaltung Touren über die schönsten Ecken Ludwigshafens anbieten, schlägt Spieß vor und fragt: „Warum lädt die Stadtverwaltung die Bürger nicht zu einem Ideen-Wettbewerb ein, wie die Stadt – möglichst ohne großen Kostenaufwand – verschönert werden kann? Die Bürger aus den Stadtteilen kennen die schönen und hässlichen Ecken am besten, fragen wir sie doch einfach.“

„Wanderbäume aufstellen“

Eine Idee wäre den „Bürgern für Ludwigshafen“ zufolge zum Beispiel das Aufstellen von Wanderbäumen (also bewegbaren Bäumen in Pflanzenkübeln) im Stadtzentrum und in den Stadtteilen. „Die sorgen für mehr Grün und nebenbei auch für einen Beitrag für die Umwelt. Finanziert werden könnten diese Wanderbäume durch die Touren zu den schönsten Stellen Ludwigshafens und über Baumpatenschaften, an denen sich Privatpersonen und Wirtschaftsunternehmen beteiligen könnten“, bilanziert Spieß.

Gegen eine Abschaffung der Touren sprechen sich die Grünen im Rat aus: „Es ist nicht die Aufgabe des Stadtrats, Kulturförderung nach dem Geschmack einzelner Fraktionen zu betreiben. In einer lebendigen Demokratie müssen auch widerständige, kritische Kunstprojekte Unterstützung finden.“