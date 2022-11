Am Montag entscheidet der Stadtrat unter Tagesordnungspunkt 6 über eine „Preisanpassung des Bestattungsdienstes“ zum 1. Januar 2023. Die Preise sollen laut Vorlage der Verwaltung um durchschnittlich 5,9 Prozent steigen. Als Gründe dafür werden unter anderem „massiv gestiegene Energiekosten“ genannt. Die Zweier-Fraktion „Bürger für Ludwigshafen“ lehnt diese Anhebung ab, wie ihr Sprecher Hans-Joachim Spieß (62) betont: „Dieser Preiserhöhung werden wir nicht zustimmen. Die explodierenden Energiekosten resultieren aus der bewussten Angebotsverknappung der Bundesregierung. Durch den ideologischen Ausstieg aus der Kernkraft und die Weigerung zur Förderung von Fracking-Gas in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP die Kostenexplosion im Energiesektor bewusst in Kauf genommen“, sagt er und fragt: „Sollen die Bürger nun für diese Fehlpolitik büßen?“ Seine Antwort: „Wir finden: Nein.“

Spieß: Schweigeminute für Mordopfer

Außerdem werde die Fraktion einen Antrag stellen, den Angehörigen der beiden Mordopfer der Bluttat vom 18. Oktober in Oggersheim die Friedhofsgebühren zu erlassen. „Es wäre aus unserer Sicht pietätlos, die beiden Familien auch noch zur Kasse zu bitten“, so Spieß. Auch einen Antrag für eine Schweigeminute für die beiden Oggersheimer Mordopfer liege der Verwaltung vor. „Wir sind hier etwas verwundert, dass wir als Stadtratsfraktion eine Schweigeminute beantragen müssen. In der öffentlich zugänglichen Tagesordnung für die Sitzung ist eine Schweigeminute leider nicht vorgesehen“, kritisiert Spieß.

Weitere Themen der Sitzung finden Sie hier.