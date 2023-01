Unbeantwortete Fragen hat die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ zur Zukunft der Geburtshilfe im städtischen Klinikum. So ist für Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber nach Äußerungen aus der Bremserstraße immer noch unklar, ob die Station geschlossen wird und wenn ja, von welchen Faktoren diese Entscheidung abhängt.

„Was passiert dann mit den Mitarbeitern in der Geburtshilfe: Werden sie entlassen oder vom St. Marienkrankenhaus übernommen? Gibt es Überlegungen, weitere Abteilungen zu schließen? Wie hoch wird die finanzielle Entlastung des Klinikums in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung der grundlegenden Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sein?“ stellt Weber weitere Fragen, die er auch an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) gerichtet hat.

In der nächsten Stadtratssitzung am 30. Januar legt die Fraktion eine Resolution zum Erhalt der Geburtshilfe-Station zur Abstimmung vor. Zu diesem Thema haben die „Bürger für LU“ auch eine Online-Petition auf Facebook gestartet. Im Klinikum sind in den Vorjahren im Schnitt 300 bis 400 Kinder pro Jahr zur Welt gekommen, im St. Marien waren es im Vorjahr 1525. Aktuell wird diskutiert, ob die Geburtshilfen beider Krankenhäuser künftig im St. Marien zusammengelegt werden.