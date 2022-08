Die sich abzeichnende Gasknappheit im Winter sorgt für gesellschaftlichen Sprengstoff und politischen Streit. In die Fracking-Debatte hat sich nun auch die Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ eingeschaltet – als Reaktion auf Aussagen des Grünen-Politikers Armin Grau (63) aus Altrip. Der Fraktionsgeschäftsführer Timo Weber (44, parteilos) verweist darauf, dass die BASF der größte Arbeitgeber der Metropolregion Rhein-Neckar sei. Für die Herstellung wichtiger Basischemikalien wie Ammoniak oder Acetylen benötige die BASF große Mengen an Gas. „Für den Erhalt der Arbeitsplätze ist eine unabhängige Gasversorgung unabdingbar“, teilt Weber mit.

Der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete der Grünen, Armin Grau, lehnt Fracking als Methode zur Gasgewinnung ab. Er hält unter anderem neue Lieferverträge der Bundesregierung für eine Lösung. Weber kontert, dass die Bundesregierung mit Katar eine Absichtserklärung vereinbart habe. Einen endgültigen Vertrag über die Lieferung von Gas gebe es nicht. Katar fordere eine sehr lange Vertragslaufzeit von mindestens 20 Jahren und könne das Gas auch frühestens in ein paar Jahren liefern, so Webers Einwände.

„Umweltbedenken überholt“

„Es ergibt auch keinen Sinn, teures Fracking-Gas aus den USA mit dreckigen Diesel-Tankerschiffen nach Deutschland zu transportieren, wenn Deutschland selbst Fracking-Gas fördern kann. Die genannten Umweltbedenken sind mittlerweile überholt. Deutschland hat langjährige Erfahrungen mit Fracking, die erste Fracking-Maßnahme fand bereits 1961 in Niedersachsen statt“, meint Weber. Aus den anfänglichen Fehlern habe die Fracking-Industrie gelernt. Führende Experten hielten Fracking ab einer Tiefe von 1000 Metern für sicher, ergänzt der 44-Jährige.„Viele Haushalte mit Gasheizung können es sich finanziell auch gar nicht leisten, auf andere – erneuerbare – Energieformen umzusteigen. Wir werden also noch lange Zeit auf Gas angewiesen sein und um Fracking nicht herumkommen“, so Weber. Die vom Grünen-Politiker Grau genannten „Einsparmaßnahmen“ seien für ihn keine Lösung.