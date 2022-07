Nach den neuerlichen Bauverzögerungen des „Metropol“-Hochhausprojekts auf dem Berliner Platz fordert Timo Weber als Geschäftsführer der zweiköpfigen Stadtratsfraktion „Bürger für Ludwigshafen“ ein Ende des „Dramas“. „Wir können über die aktuellen Vorgänge nur noch den Kopf schütteln, seit mehreren Jahren heißt es ständig Bauverzögerung.“ Schon vor über vier Jahren (am 10. Februar 2018) habe er – damals noch in der AfD – in der RHEINPFALZ das Ende dieses Projekts gefordert und stattdessen eine Grünfläche, ein Café und einen Kinderspielplatz gefordert. „Wäre dieser Vorschlag damals umgesetzt worden, hätten wir längst ein einladendes Empfangstor für Ludwigshafen“, so Weber. „Stattdessen hält Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck krampfhaft an einem Luftschloss fest und tobte noch letztes Jahr, als ihre Rathauspläne in diesem Luftschloss – völlig zurecht – im Stadtrat abgeschmettert wurden.“

„Mauscheleien mit dem Investor“

Dass sich die SPD-Politikerin auch noch weigere, die Öffentlichkeit über die Hintergründe der neuesten Bauverzögerung zu informieren, setze dem Ganzen die Krone auf. Weber: „Die Mauscheleien der Stadtspitze mit dem Investor Günther Tetzner müssen ein Ende haben. In der nächsten Stadtratssitzung am Montag setzen wir uns dafür ein, dass alle rechtlichen Möglichkeiten zur Beendigung dieses Dramas ausgeschöpft werden.“

Das fordert die Linkspartei.